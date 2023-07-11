Обіграла першу ракетку світу: Світоліна вийшла у півфінал "Вімблдону"

Українська тенісистка здобула одну з головних перемог у кар'єрі.

Еліна Світоліна 11 червня вийшла у чвертьфінал "Вімблдону". Її вдалося здолати першу ракетку світу Ігу Швьонтек.

Про це повідомляє телеграм-канал Tribuna.com Україна.

Світоліна переграла Швьонтек з рахунком:

7:5;

6:7;

6:2.

Під час матчу Еліна усім продемонструвала свій вольовий характер. Ми пишаємося потужним досягненням українки.

Раніше ми повідомляли, що Світоліна обіграла білоруску Вікторію Азаренко. Так, українка вийшла до 1/4 фіналу Wimbledon.

Після матчу Азаренко освистали глядачі. У такий спосіб британська публіка продемонструвала своє ставлення до країни-агресорки.

"Після народження доньки це другий найщасливіший момент у моєму житті", – емоційно прокоментувала Світоліна.

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