Обіграла першу ракетку світу: Світоліна вийшла у півфінал "Вімблдону"

Українська тенісистка здобула одну з головних перемог у кар'єрі.
Еліна Світоліна 11 червня вийшла у чвертьфінал "Вімблдону". Її вдалося здолати першу ракетку світу Ігу Швьонтек.
Про це повідомляє телеграм-канал Tribuna.com Україна.
Світоліна переграла Швьонтек з рахунком:
- 7:5;
- 6:7;
- 6:2.
Під час матчу Еліна усім продемонструвала свій вольовий характер. Ми пишаємося потужним досягненням українки.
Раніше ми повідомляли, що Світоліна обіграла білоруску Вікторію Азаренко. Так, українка вийшла до 1/4 фіналу Wimbledon.
Після матчу Азаренко освистали глядачі. У такий спосіб британська публіка продемонструвала своє ставлення до країни-агресорки.
"Після народження доньки це другий найщасливіший момент у моєму житті", – емоційно прокоментувала Світоліна.
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