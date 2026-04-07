Обіцяла повернути колишнього: в Чернівцях Instagram-ясновидиця ошукала жінку на 300 тисяч гривень

Підозрювана / © Чернівецька обласна прокуратура

У Чернівцях правоохоронці викрили місцеву жительку, яку підозрюють у шахрайстві. За даними слідства, жінка під виглядом надання «езотеричних послуг» виманила у клієнтки майже 300 тисяч гривень.

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура.

підозрювана створила в Instagram сторінку, де позиціонувала себе як «ясновидицю». Вона пропонувала користувачам ворожіння, розклади таро та послуги з «відновлення стосунків».

«Вона переконувала клієнтів, що здатна повернути кохану людину за допомогою обрядів і карт», — йдеться в повідомленні.

В обіцянки «повернути кохання» повірила й молода жінка, яка прагнула відновити стосунки з колишнім. Підозрювана переконувала її в гарантованому результаті, але щоразу вимагала нові платежі — нібито для проведення додаткових ритуалів.

Потерпіла, перебуваючи в омані, упродовж кількох місяців переказала майже 300 тисяч гривень. Обіцяного ефекту вона так і не отримала, а згодом «ясновидиця» перестала виходити на зв’язок.

Жінці вже оголосили підозру у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, що спричинило значну шкоду потерпілій (ч. 3 ст. 190 КК України). Розслідування здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції за оперативної підтримки кіберполіції області.

Слідчі дії / © Чернівецька обласна прокуратура

