Обіцяли "державну допомогу": шахраї видурили гроші через фейкову "Дію"

Підозрювані в Інтернет-шахрайстві зловмисники з Харкова / © Харківська обласна прокуратура

У Харкові правоохоронці викрили двох чоловіків, які ошукали людей через фейковий застосунок «Дія». Шахраї обіцяли «державну допомогу» — натомість знімали гроші з карток.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

У Харкові оголосили підозру у шахрайстві двом чоловікам віком 21 та 22 роки. Вони запускали у Facebook таргетовану рекламу про нібито виплати державної допомоги. Коли користувачі соцмережі переходили за посиланням, то потрапляли на фішинговий сайт, схожий на «Дію».

Після цього відкривалося діалогове вікно, візуально схоже на застосунок банку. Воно не викликало у користувачів жодних сумнівів щодо справжності. Довірливі люди вводили там пін-коди від своїх банківських карток картки, логіни і паролі до мобільного застосунку і таким чином фактично віддавали шахраям доступ до власних рахунків.

Правоохоронці встановлюють повне коло тих, хто став жертвами шахрайської схеми. Наразі відомо про двох людей, яких ошукали зловмисники.

Прокурори у суді клопотатимуть, аби підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

«Прокуратура закликає громадян бути пильними: не переходити за сумнівними посиланнями та перевіряти джерела інформації про „допомогу від держави“, — закликали у відомстві.

До слова, на Сумщині активізувалися шахраї, які ошукали місцевих жителів на майже 200 тис. грн. Зловмисники прикидалися «працівниками банку» і випитували конфіденційні дані, обіцяючи «захистити» банківські рахунки або розблокувати картки.

Ще одна постраждала, яка продавала басейн, перейшла в Інтернеті за фішинговим посиланням, яке надіслав псевдопокупець, та втратила 48 тис. грн.