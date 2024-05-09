Обіймашки у Раді: як Тищенко "заспокоював" нардепа, що отримав підозру за незаконне збагачення

Про що саме шепотілися народні обранці – невідомо.

У Мережі показали відео із залу Верховної Ради, на якому одіозний нардеп Микола Тищенко "заспокоює" свого колегу зі "Слуги народу" Андрія Клочка, коли той щось довго шепоче на вухо Тищенкові.

Ролик опублікував нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

"Микола Тищенко чуттєво заспокоює свого колегу, депутата з партії "Слуга народу" Андрія Клочка, який нещодавно отримав підозру від НАБУ за незаконне збагачення", – зазначив Гончаренко.

Про що саме шепотілися народні обранці – невідомо.

Обіймашки у Раді: як Тищенко "заспокоював" нардепа, що отримав підозру від НАБУ

Що відомо про нардепа Клочка

Нагадаємо, що нардеп Андрій Клочко отримав від НАБУ і САП підозру. Його підозрюють у незаконному збагаченні на суму 11 млн гривень.

Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz, зазначили у НАБУ. Депутат переписав частину цього майна на родичів.

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