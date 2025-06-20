Обійми побратимів після полону: з’явилися зворушливі кадри повернення українських захисників

Обійми побратимів після полону / © скриншот з відео

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Україна та Росія у п’ятницю, 20 червня, провели новий етап обміну полоненими військовими. Більшість звільнених захисників понад два роки перебували у ворожому полоні.

До України в межах обміну повернулися захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Серед них бійці Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив у Telegram зворушливі кадри повернення українських захисників.

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«Обійми повернутих побратимів після полону — момент, що говорить гучніше за слова», — написав омбудсмен під відео.

Дата публікації 17:07, 20.06.25 Кількість переглядів 4 Обійми після полону: зворушливі кадри повернення українських захисників

Нагадаємо, останні обміни полоненими повернули додому захисників з різних регіонів України, включаючи Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Запоріжжя, Херсонщину, Харківщину та Чернігівщину.

Окрім того, 19 червня відбувся окремий обмін полоненими між Києвом і Москвою, який проходив у рамках стамбульських домовленостей. Тоді до України повернулися тяжкохворі захисники з лав ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ.