Обійняла через 74 дні розлуки: жінка зі звільнених від окупантів Циркунів діждалася сина-захисника (відео)

Обійняла через 74 дні розлуки: жінка зі звільнених від окупантів Циркунів діждалася сина-захисника (відео)

Село Циркуни, що у Харківській області, ще в перші дні війни було окуповане російськими загарбниками.

Через 74 дні окупації 7 травня село було звільнене. Додому до рідних зміг навідатися патрульний, який народився і виріс у цьому селі.

Зворушливу зустріч матері і сина показали в Патрульній поліції України.

Увесь час з моменту окупації у працівника патрульної поліції Андрія Сікаленка, який несе службу у Харкові, майже не було зв'язку з рідними.

"Днями наші воїни звільнили село Циркуни від рашистів. А вчора Андрій мав змогу прийти до родинного дому та побачити батьків. Син та його мати Галина Василівна вперше за 74 дні розлуки обняли одне одного. Символічно, що це сталось саме в день матері", - коментують у патрульній поліції.

Нагадаємо, що у Циркунах на Харківщині місцеві зі сльозами на очах зустрічали українських визволителів.

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