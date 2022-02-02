Обізнався: у Запоріжжі чоловік відлупцював і підрізав незнайомця

Обізнався: у Запоріжжі чоловік відлупцював і підрізав незнайомця

Після нападу зловмисник втік, але згодом поліція його таки затримала.

У центрі Запоріжжя чоловік напав на перехожого. Спочатку він його відлупцював, а потім завдав ножового поранення.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Запорізької області.

Інцидент стався на вулиці Фортечній. За словами очевидців, невідомий чоловік раптово напав на перехожого та спричинив йому ножове поранення. 26-річного потерпілого госпіталізували до лікарні.

Свідки викликали поліцію. До приїзду правоохоронців зловмисник втік, але незабаром завдяки камерам спостереження його знайшли. Нападником виявився раніше судимий за корисливі злочини 28-річний житель Олександрівського району. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Під час затримання, при ньому виявили та вилучили й знаряддя злочину.

Зловмисник заявив правоохоронцям, що намагався завдати тілесні ушкодження зовсім іншій особі і переплутав жертву нападу з чоловіком, з яким ворогував.

"Мотиви та обставини даного злочину встановлюються в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Фігуранту повідомлено про підозру у тяжкому злочині", - розповів начальник відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Сергій Мусій.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п'яти до восьми років. Слідчі дії тривають.

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