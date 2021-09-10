Обізвав лікаря алкоголіком, а той дав копняка під зад: у Мелітополі почубилися хірург і батько пацієнта (відео)

Чоловіки з'ясовували стосунки кулаками.

У Мелітополі Запорізької області медзакладі сталася бійка. Почубилися хірург та батько хлопчика, які прийшли на огляд.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

Інцидент стався вчора, 9 вересня у Мелітополі в консультативно-діагностичному центрі на вулиці Івана Алексєєва. Батько маленького хлопчика накинувся з кулаками на лікаря-хірурга Сергія Зеваченкова на очах у пацієнтів.

Батько нахамив, а хірург дав копняка під зад

Як розповів постраждалий хірург Сергій Зеваченков, він здійснює приймання пацієнтів до 14:00, далі, до 15:00, він приймає прооперованих раніше пацієнтів в перев'язочній. Під кінець роботи, приблизно, о 15.00, в кабінет зайшов чоловік з сином і дружиною.

"Я попередив, що у мене години прийому завершилися, кабінет оброблений антисептиком. Проте, коли батько сказав, що у хлопчика гострий біль, я його оглянув. Малюкові потрібно було хірургічне втручання. Мене через 5 хвилин повинен був змінити інший лікар і я сказав, що йому розкриють нарив. Але батько став мене ображати і кричати: "А ти, що неадекватний? Або ти п'яний і не можеш сам розкрити нарив?". Після цього взагалі стався шок - він ударив мене кулаком в обличчя і розсік губу", - розповідає лікар.

Доктор від таких дій чоловіка отетерів, але не розгубився і в коридорі дав пинком під зад розлюченому батькові хлопчика. Слід зазначити, що хірург Сергій Зеваченков інвалід другої групи з цукрового діабету і, як він стверджує, він не вживає алкоголь в силу свого здоров'я, тож слова візитера його розлютили.

На цьому конфлікт не закінчився. Чоловік дочекався на вулиці хірурга після завершення зміни, там схопив його за ланцюжок на шиї і почав душити.

"Почалася бійка. Мені ж треба було якось захищатися, інакше він міг мене вбити. Але в підсумку, він розсік мені підборіддя, вдарив в око, зачепив голосові зв'язки - я не можу говорити нормально, я отримав струс мозку", - розповідає лікар.

Після бійки хірург написав заяву в поліцію, зняв побої і пройшов медобстеження. Зараз він на лікарняному.

Почули запах перегару у кабінеті і забажали іншого лікаря

Батьки хворої дитини розповіли свою історію. За їхніми словами, у їхнього сина стався нарив на пальці. Дільничий лікар оглянув і скерував до хірурга, оскільки ніготь, під який пішов гній, треба було видаляти.

За її свідченнями мами хлопчика, в кабінеті вони почули запах перегару і стали вимагати іншого лікаря, після чого вийшли в коридор.

"Через секунду вилетів цей лікар і одразу ж вдарив чоловіка два рази ногою в живіт! Всі були в шоці, діти плакали ... деякі це все почали знімати на телефон (за що їм величезне спасибі, тому що це все-таки відеофіксація). Мій син жахливо рознервувався і щоб на травмувати його психіку і інших діток теж, чоловік не став захищатися, а повів дитину в машину заспокоюватися! А я, бачачи таке, подзвонила в 102", - розказує мама хлопчика.

Вона стверджує, що хірург її ображав і погрожував, поки чоловік із сином були на вулиці.

"Цей доктор накинувся одразу ж і вдарив мого чоловіка в живіт і голову. Чоловікові довелося оборонятися і пару раз він ударив доктора по обличчю. Мабуть для цього Зеваченков і вибіг на вулицю (так як в коридорі він накинувся і я викликала поліцію - йому потрібно було показати що побили його, а не він) Ми цього так не залишимо!" - розповідає мати дитини.

Жінка додала, що після побаченого у її сина стався нервовий зрив, а у чоловіка болить живіт.

Хто кого побив, незрозуміло

В телеграм-каналі "РІА Мелітополь" виклали відео бійки між відвідувачем і хірургом. Хто кого побив, незрозуміло, оскільки чубилися чоловіки на рівних.

У Мелітополі побилися дитячий хірург і батько пацієнта

Нагадаємо, що у Рівненській області після нападів на медиків у лікарнях встановлюють тривожні кнопки. До таких заходів вдалися після нападу на травматолога в одній з лікарень міста.

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