"Обкладали даниною" і викрадали підприємців: у Дніпрі затримали рекетирів (фото)

Зокрема, вимагаючи гроші від ІТ-підприємця, рекетири вивезли його із зав’язаними очима до підвалу, де застосовували тортури.

СБУ та Нацполіція нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке займалося рекетом у Дніпрі – вимагало гроші від підприємців та викрадало людей.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

У Дніпрі затримані рекетири вимагали гроші від представників малого бізнесу. Для цього провокували конфлікти або вигадували штучні борги, а потім виставляли потерпілим "рахунки".

У разі відмови сплачувати "борги", зловмисники викрадали своїх жертв та відвозили до підвалу, переобладнаного під катівню. Там людей прив’язували до стільця та періодично били, погрожуючи фізичною розправою над ними та їхніми родинами.

Так, працівники СБУ задокументували факт вибивання грошей з місцевого ІТ-підприємця. Члени злочинної групи вимагали у нього кошти як "компенсацію" за нереалізований бізнес-проєкт, у який фігуранти начебто вкладали гроші.

За даними слідства, рекетири вивезли ІТвця із зав’язаними очима до підвалу, де застосовували до нього тортури. У результаті підприємець погодився заплатити і відправив частину суми у криптовалюті. Щоб сплати решту грошей, чоловік мав звернутися по допомогу до своїх родичів.

Рекетири утримували підприємця у їхньому власному авто, возили його за адресами близьких, допоки той не зібрав усю суму.

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За даними слідства, фігуранти справи планували розширити свій злочинний вплив і обкласти "даниною" більшу частину малого бізнесу.

Правоохоронці заблокували протиправні наміри злочинного угруповання, затримали організатора і його спільника. Ними виявились представники місцевого криміналітету, які раніше вже притягувались до відповідальності за тяжкі злочини.

Затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

вимагання;

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Зараз зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ і поліція затримали у Дніпрі банду рекетирів / Фото: СБУ

СБУ і поліція затримали у Дніпрі банду рекетирів / Фото: СБУ

СБУ і поліція затримали у Дніпрі банду рекетирів / Фото: СБУ

СБУ і поліція затримали у Дніпрі банду рекетирів / Фото: СБУ

СБУ і поліція затримали у Дніпрі банду рекетирів / Фото: СБУ

Нагадаємо, у лютому в Київській обласній прокуратурі повідомили про затримання злочинної групи викрадачів людей. Молодики діяли у рідному селі під Києвом – хапали жертв, звозили до гаражів і вимагали від них гроші.

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