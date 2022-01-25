Обклав "даниною" через порнографію: на Дніпропетровщині поліцейський тероризував сайт знайомств

Поліцейський пропонував розширити діяльність сайту знайомств.
У Дніпропетровській області затримали поліцейського, який звинуватив сайт знайомств у поширенні порнографії та вимагав від власників щомісячну "данину".
Про це повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області.
За даними слідства, поліцейський звинуватив власника одного із сайтів знайомств у поширенні порнографії. За "мовчання" він вимагав "данину" - тисячу доларів щомісяця. Також він підготував для сайту свої пропозиції із розширення діяльності.
У січні 2022 року правоохоронця затримали під час отримання хабара в розмірі 22 тис. грн. Йому інкримінують ч.3 ст.368 КК України. Триває слідство.
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