Обкрадання загиблих воїнів на Харківщині: підозру отримав ще один працівник моргу

Медбрат, який привласнював мобільні телефони загиблих військових / © Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці Харківської області викрили ще одного працівника моргу, який привласнював особисті речі загиблих на Куп’янському напрямку українських військових. Під час обшуку у медбрата знайшли викрадені телефони захисників.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

У прокуратурі нагадали, що в серпні 2025 року правоохоронні органи викрили молодшу медсестру моргу, яка систематично привласнювала особисті речі загиблих військовослужбовців, що брали участь у бойових діях на Куп’янському напрямку. Прокуратура вже затвердила щодо неї обвинувальний акт, нині справа перебуває на розгляді в суді.

Згодом слідство встановило ще одного співучасника — колегу працівниці моргу, який також займався обкраданням полеглих захисників України.

Як з’ясували слідчі, молодший медичний брат Чугуївського відділення ДСУ «Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи» привласнив мобільні телефони загиблих воїнів. Під час обшуку у фігуранта вилучили викрадені ґаджети.

Медбрату повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, повторно. Зараз вирішується питання про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу — тримання під вартою.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюватимуть та перевірятимуть можливу причетність чоловіка до інших аналогічних епізодів.

До слова, дружина загиблого на Курщині українського танкіста Едуарда Рошки Юлія звинуватила працівників моргу та ритуальних служб у Малині Житомирської області у привласненні золотої обручки воїна. Документи з моргу в Сумах підтверджують наявність прикраси під час транспортування, проте перед похованням вона зникла, а на пальці залишилися сліди насильницького зняття.