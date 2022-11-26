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Обкрадав людей та погрожував розстрілами: на Чернігівщині засудили російського солдата

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Обкрадав людей та погрожував розстрілами: на Чернігівщині засудили російського солдата

Фото: Державне бюро розслідувань

Окупант жорстоко поводився з людьми під час окупації села.

У Чернігівській області до десяти років позбавлення волі засудили військовослужбовця армії Російської Федерації. Солдат під час окупації села Старий Биків жорстоко поводився з його мешканцями.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

Прокурор Ніжинської окружної прокуратури у суді довів, що окупант відбирав у місцевих мешканців мобільні телефони та заощадження. Крім того, він погрожував людяи розстрілом, вимагаючи дані про розташування військовослужбовців Збройних Сил України.

Одного разу, не отримавши інформацію, російський військовий утримував одну з жінок із зв’язаними за спиною руками та заклеєними скотчем очима. Жінка упродовж двох днів перебувала у погребі без води та їжі. Росіянин також постійно погрожував їй фізичним та сексуальним насильством. 

Нагадаємо, у Чернігівській області будуть судитимуть російського військовослужбовця, якийу 26 лютого розстріляв автомобіль з родиною. Інцидент стався у селі Крупичполе Прилуцького району. У салоні перебувало четверо людей, одна пасажирка загинула.

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Дата публікації
Перегляди
250
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