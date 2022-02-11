Обкрадав валізи в аеропорту: у Херсоні засудили батька, який вчинив злочин заради дітей

Обкрадав валізи в аеропорту: у Херсоні засудили батька, який вчинив злочин заради дітей

Чоловік визнав свою провину.

У Херсоні до позбавлення волі із випробувальним терміном засудили багатодітного батька. Чоловік вже був раніше судим за злочини.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Чоловіка взяли на роботу в аеропорт Херсону, де він розвантажував валізи. Скориставшись своїм посадовим становищем чоловік викрадав із валіз планшети, навушники.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину, він розповів, що пішов на злочин аби прогодувати своїх трьох дітей.

Вкрадене майно, яке чоловік не встиг продати, він повернув потерпілим. Іншим відшкодував збитки.

Суд вибрав йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі із випробувальним терміном.

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Нагадаємо, у Львівській області мати двох дітей вкрала у пенсіонера 200 грн, щоб купити харчі. За це її арештували на п'ять днів.

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