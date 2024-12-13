Обладнання на 54 млн грн: в Одесі викрили незаконну мережу підпільних гральних закладів

Одеська обласна прокуратура завершила розслідування щодо незаконної організації азартних ігор. Мережа нелегальних гральних закладів діяла в Одесі без необхідних ліцензій та сплати податків.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"Ігрові зали розташовувались у нежитлових приміщеннях та функціонували в закритому режимі, без розпізнавальних вивісок і реклами. Гравців запрошували лише за попередньою домовленістю, сторонні особи могли потрапити виключно за рекомендаціями постійних клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 3000 одиниць техніки, серед яких ноутбуки, монітори, сервери, мобільні телефони, а також готівку та банківські картки. Загальна вартість вилученого обладнання перевищує 54 млн грн. Окрім того, виявлено склад для зберігання технічних пристроїв для нових гральних залів.

Нагадаємо, у Києві затримали наркодилера з канабісом на 7 мільйонів гривень.

Читайте також: