Облаштовують "представництво" РФ: як загарбники спотворюють історичні будівлі Маріуполя (фото)

Росіяни прийшли на наші землі для того, щоб вбивати, нищити, красти.

У Маріуполі окупанти прибрали до рук історичні будівлі за адресою проспект Миру, 56. Точніше те, що від них залишилось.

Про це пише Маріупольська міська рада.

Історичні будівлі у Маріуполі

"Цей архітектурний комплекс, споруджений наприкінці XIX – на початку XX століття, прикрашав місто і був візитівкою Маріуполя до повномасштабного вторгнення", – повідомляють у міськраді.

Прийшли, знищили, вкрали

Як наголошується, у березні 2022 року головну будівлю архітектурного комплексу майже повністю було знищено. Маєток з баштою тепер є частиною руїн, на які росіяни перетворили переважну частину міста.

Історичні будівлі у Маріуполі

Цинічні загарбники не стидаються нищити й спотворювати історичні будівлі у центрі українського міста. Щобільше, їм вистачає нахабства використовувати їх, зокрема, для розміщення незаконних "офіційних" представництв.

Історичні будівлі у Маріуполі

"Наразі окупанти мають намір використовувати вцілілі будівлі як "представництво адміністрації губернатора Санкт-Петербурга". Реконструкційні роботи розпочалися в жовтні, а їх завершення планується до грудня 2025 року", – зазначають у відомстві.

Раніше мер італійського міста Модена Джан Карло Музареллі відреагував на плани провести там пропагандистський захід про "розквіт" окупованого Маріуполя. Чиновник заявив, що не підтримує такі ініціативи.

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