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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
324
Час на прочитання
1 хв

Обласний центр "здригнувся" від вибухів через атаку РФ — перші подробиці

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Вибух, фото ілюстроване

Вибух, фото ілюстроване / © соцмережі

Харків 14 липня знову опинився під атакою російських ударних безпілотників.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Він спочатку повідомив про влучання по автозаправній станції у Шевченківському районі міста.

Згодом Терехов повідомив оновлену інформацію. За його словами, російський безпілотник влетів у квартиру на третьому поверсі багатоповерхового будинку.

На місці удару виникла пожежа.

Наразі екстрені служби працюють на місці події. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Олег Синєгубов додав, що безпілотник влучив у вікно, внаслідок чого сталося загоряння.

Згодом він повідомив про одну постраждалу людину. Їй надається уся необхідна допомога.

Обстріл Харкова / © Олег Синєгубов

Обстріл Харкова / © Олег Синєгубов

Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

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Нагадаємо, російські війська обстріляли Очаків Миколаївської області з РСЗВ. Внаслідок атаки поранено восьмеро цивільних: п’ятьох госпіталізували, трьом надали допомогу на місці. Пошкоджено медичний заклад, багатоквартирний будинок, близько 20 приватних будинків та сім автомобілів.

Також, російський безпілотник влучив у локомотив вантажного поїзда у Дніпропетровській області. На момент атаки поїзд був зупинений, а локомотивна бригада евакуйована, тому жертв немає. Пошкоджено локомотив та контактну мережу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
324
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