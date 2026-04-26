- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2078
- Час на прочитання
- 1 хв
Обласний центр зрання криють дронами — що відомо
Чернігів перебуває під атакою росіян від самого ранку. На місцях падіння уламків виникли пожежі.
Сьогодні зрання росіяни атакували ударними дронами Чернігів.
Очільник МВА Дмитро Брижинський повідомив деталі та наслідки ворожих ударів.
«Місто — під атакою ворога. Через падіння ворожих БпЛА виникли пожежі в приватних будинках. Інформація про постраждалих уточнюється. Один „Шахед“ вибухнув біля багатоповерхового будинку. Унаслідок вибуху пошкоджені та вибиті вікна. Інформації про постраждалих не надходило», — зазначив він.
Нагадаємо, росіяни масовано атакували Чернігів безпілотниками. Внаслідок атаки загинув 16-річний хлопець.
Коментарі (0)
Сортувати: