Обласний центр зрання криють дронами — що відомо

Чернігів перебуває під атакою росіян від самого ранку. На місцях падіння уламків виникли пожежі.

РФ вдарила по Чернігову

РФ вдарила по Чернігову / © Associated Press

Сьогодні зрання росіяни атакували ударними дронами Чернігів.

Очільник МВА Дмитро Брижинський повідомив деталі та наслідки ворожих ударів.

«Місто — під атакою ворога. Через падіння ворожих БпЛА виникли пожежі в приватних будинках. Інформація про постраждалих уточнюється. Один „Шахед“ вибухнув біля багатоповерхового будинку. Унаслідок вибуху пошкоджені та вибиті вікна. Інформації про постраждалих не надходило», — зазначив він.

Нагадаємо, росіяни масовано атакували Чернігів безпілотниками. Внаслідок атаки загинув 16-річний хлопець.

