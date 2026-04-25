Шість "Іскандерів" та дрони: обласний центр у вогні після атаки РФ

Рятувальники / © ДСНС

У ніч проти 25 квітня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Харкову.

Мер міста Ігор Терехов уточнив наслідки атаки.

«Дуже важкий ранок. У місті Харкові було влучання 6 балістичних ракет типу „Іскандер“. Крім цього був „прильот“ одного „Шахеда“ по приватному будинку. Та маємо одну людину, яка постраждала. Крім цього, маємо багатоповерховий житловий будинок, який дуже постраждав. Вибито вікна, зруйновано фасад. Маємо постраждалих, патрульну поліцію, яка приїжджала в місце, де практично був вибух. Розтрощена дитяча залізна дорога», — написав він.

Очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждав 1,5-річний хлопчик. Дитина отримала гостру реакцію на стрес. Медики надали всю необхідну допомогу.

Зазначимо, окупанти атакували Салтівський район Харкова ударними безпілотниками.

Пізніше міський голова уточнив, що під російський обстріл потрапили й інші райони обласного центру. Зокрема, були зафіксовані влучання поблизу житлової забудови та руйнування цивільної інфраструктури.

Зокрема, вибухи лунали у Дніпрі та Харкові. Мер Харкова Ігор Терехов заявив про фіксацію кількох вибухів у місті.