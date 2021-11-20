Обличчя дитини стало бурим: у Черкасах п'яна мати заснула на немовляті

Обличчя дитини стало бурим: у Черкасах п'яна мати заснула на немовляті

Немовля госпіталізували.

У Черкасах нетвереза мати заснула на одномісячному немовляті. Дитину встигли врятувати копи.

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Про це повідомив начальник місцевого відділення патрульної поліції Олександр Кокоба.

До поліції звернулась мати породіллі. Вона повідомили, що її донька місяць тому народила дитину, проте постійно зловживає алкоголем та погрожує вчинити насилля над немовлям.

На місце події прибули патрульні. Там вони побачили, що нетвереза жінка спить на своїй дитині. Через це обличчя немовляти стало бурим, ймовірно йому бракувало кисню.

"Патрульна поліцейська оперативно зреагувала та надала необхідну допомогу. Вона нагодувала хлопчика, а також помила його та переодягнула в чистий одяг", - повідомив Олександр Кокоба.

На місце події викликали медиків, слідчих, ювенальну поліцію та службу в справах дітей. Немовля госпіталізували.

Фото: Олександр Кокоба

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