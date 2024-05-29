Облік військовозобов'язаних на підприємстві 2024: обовʼязки працівників та роботодавців

Всі роботодавці в Україні зобовʼязані забезпечувати ведення військового обліку своїх військовозобов’язаних працівників та сприяти здійсненню мобілізаційних заходів. Ці правила існували давно, але з моменту запровадження воєнного стану в Україні, ці обов’язки зазнали суттєвих змін. Зокрема, змінами до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” обовʼязки роботодавця було деталізовано ще більше.

Про це пише Dev.ua.

Що роботодавці в Україні зобовʼязані роботи регулярно

Щодо осіб, із якими укладено трудовий договір (за основним місцем роботи чи за сумісництвом), юридичні особи в Україні мають:

1. Перевіряти військово-облікові документи, їх актуальність — під час прийняття на роботу військовозобовʼязаних. Як саме перевіряється актуальність:

наявність військово-облікового документу (для чоловіків віком до 25 років — приписне, для чоловіків 25-60 років — військовий квиток;

дані у військовому квитку та наданих документах збігаються (в першу чергу, місце проживання та перебування на обліку збігаються).

Також Порядок передбачає, що роботодавець хоча б раз на рік має робити звірку даних із ТЦК, де працівники перебувають на обліку.

2. Якщо на роботу прийняті працівники віком до 18 років, щодо таких осіб щороку, до 1 грудня подається окремий звіт. Роботодавець подає звіт про прийняття працівника на роботу до ТЦК за місцем обліку — протягом 7 днів від дати прийняття наказу (про прийняття на роботу, про звільнення з роботи) ТЦК.

3. Під підпис повідомляти про правила військового обліку.

4. Здійснювати оповіщення працівників про їх виклик до відповідних ТЦК.

5. Надавати на вимогу ТЦК інформацію про військовозобов’язаних працівників.

6. Щороку, до 1 грудня подавати до ТЦК список призовників, які підлягають приписці до призовник дільниць.

7. Проводити роз’яснювальну роботу про виконання правил військового обліку.

Реалізація цих кроків має фіксуватись роботодавцем для підтвердження виконання таких обов’язків.

Куди і як направляються звіти

Повідомлення про прийняття на роботу, зміну облікових даних роботодавець направляє до ТЦК за місце обліку військовозобов’язаних працівників. Так, роботодавець несе відповідальність за недотримання цих правил. У випадку порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій правил здійснення військового обліку, передбачена адміністративна відповідальність (у вигляді штрафу до 59500 грн у період військового стану).

Вручення повісток? Що ще?

Тепер більш деталізовано правила дій роботодавця у випадку, коли на його адресу надходить вимога щодо оповіщення працівників про необхідність їх прибуття до ТЦК, роботодавець має:

Видати наказ про оповіщення і довести його до відома працівників під підпис. Якщо працівник працює дистанційно, надомно, перебуває у відпустці, на лікарняному чи у відрядженні, то у такому випадку роботодавець має направити повідомлення своїм працівникам рекомендованим листом, цінним листом із описом вкладення. Вручити працівникам повістки про явку за викликом під їх особистий підпис. Письмово повідомити (із наданням витягів із наказів, розпоряджень) ТЦК про працівників, які перебувають на лікарняному, у відпустці чи відрядженні. Забезпечити здійснення контролю про результати оповіщення та прибуття своїх працівників за викликом до ТЦК.

Додаткові обов’язки визначені ще у Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Тут зазначено, що підприємства мають забезпечити наступне:

письмово повідомити у 3-денний строк про результати оповіщення всіх працівників (а не лише витяги із наказів про тих працівників, які тимчасово відсутні на робочому місці);

власне прибуття своїх працівників резервістів та військовозобов’язаних (перевезення від підприємства до пунктів збору чи звільнення від виконання роботи на необхідний час);

і окремо інформують про тих своїх працівників, які відмовились від отримання повісток та тих працівників, які написали заяву про звільнення.

Також важливо звернути увагу на те, що досі новий Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період не опубліковано на порталі законодавства України, що теж не виключає можливості відмінностей тексту, доступного для завантаження із сайту Кабінету Міністрів України та того, який було офіційно зареєстровано Міністерством юстиції та опубліковано. Тому, не виключено певні нюанси.

Відтак, законодавцем покладається на роботодавців більше обов’язків із забезпечення явки їх працівників до ТЦК і суттєву збільшується їх відповідальність за порушення у цій сфер: на рівні нормативних актів визначаються механізми взаємодії роботодавців і їхніх працівників, покладається більше обов’язків, які мають сприяти взаємодії військовозобов’язаних із державою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто має право на відстрочку від мобілізації і які є нюанси.

Читайте провідні новини дня: