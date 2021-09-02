Облив бензином і підпалив: в Рівненській області дядько намагався вбити свого сплячого племінника (фото)

Облив бензином і підпалив: в Рівненській області дядько намагався вбити свого сплячого племінника (фото)

Потерпілий 32-річний чоловік отримав 70% опіків тіла.

У Рівненській області правоохоронці затримали чоловіка, який облив бензином і підпалив свого сплячого племінника.

Про це повідомили в пресслужбі Департаменту карного розшуку.

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Як стало відомо, подія трапилася в селищі Оженин Рівненського району. Між 32-річним чоловіком та його 69-річним дядьком раніше неодноразово виникали конфлікти. Причиною ставало пияцтво родича. У день, в який сталася сварка, дядько знову начебто знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

“69-річний чоловік облив бензином і підпалив власного племінника, який тим часом спав на ліжку. Палаючий 32-річний чоловік вибіг на вулицю. На клич про допомогу відреагували сусіди, які і викликали швидку допомогу. У потерпілого 70% опіків тіла, опіковий шок”, — розповіли в пресслужбі Департаменту карного розшуку.

Свій вчинок підозрюваний пояснив тим, що "хотів провчити племінника за його постійну лінь і пияцтво".

Пізніше правоохоронці затримали підозрюваного у скоєнні злочину. Йому інкримінують замах на умисне вбивство. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

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