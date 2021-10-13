Облив бензином та підпалив дружину: в Італії через насильство затримали українця

Облив бензином та підпалив дружину: в Італії через насильство затримали українця

Жінка вчасно зняла із себе одяг.

У муніципалітеті Лімб'яте, що в італійській провінції Монца, українець облив бензином та підпалив свою дружину.

Про це повідомляє Il fatto quotidiano

За даними італійських ЗМІ, 40-річний українець після сварки із дружиною купив каністру бензину. Він повернувся додому, вилив паливо на дружину та підпалив жінку. Потерпіла в цей час була у ванній, вона встигла зняти з себе одяг. Син подружжя викликав поліцію та пожежників. Також під час інциденту вогонь пошкодив сантехніку та пральну машинку в квартирі.

Фото: італійська поліція

Потерпілу госпіталізували, проте після огляду медиків її відпустили. Жінка отримала поверхневі опіки і її життю нічого не загрожує.

Після нападу агресор втік з дому, проте італійська поліція затримала 40-річного чоловіка. Триває слідство.

Нагадаємо, у Кіровоградській області судитимуть чоловіка, який скоїв подвійне вбивство - він застрелив з рушниці свою колишню дружину та її співмешканця.

У Чернівцях нетверезий чоловік облив бензином та підпалив 16-річну доньку

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання