Облив бензином: у Рівненській області судитимуть 70-річного пенсіонера, який спалив свого племінника

Облив бензином: у Рівненській області судитимуть 70-річного пенсіонера, який спалив свого племінника

Чоловіку загрожує від 10 років і до довічного позбавлення волі.

70-річний житель села Оженин Рівненського району постане перед судом. Чоловіку інкримінують вбивство свого племінника, вчинене з особливою жорстокістю.

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Як повідомили у пресслужбі Рівненської обласної прокуратури, між пенсіонером та його 31-річним племінником постійно виникали сварки, бо той, на думку дядька, не допомагав йому по господарству та зловживав спиртними напоями.

"1 вересня минулого року нетверезий чоловік взяв каністру із бензином і вилив її на племінника, який в цей час спав у кімнаті будинку, та підпалив його. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували до опікового відділення Рівненської обласної лікарні, де він за кілька днів помер", - йдеться у повідомленні.

Стосовно 70-річного чоловіка скерували до Острозького районного суду обвинувальний акт.

За скоєне йому загрожує покарання - позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або й довічно.

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