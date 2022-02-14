Облив бензином: у Рівненській області судитимуть 70-річного пенсіонера, який спалив свого племінника

Чоловіку загрожує від 10 років і до довічного позбавлення волі.
70-річний житель села Оженин Рівненського району постане перед судом. Чоловіку інкримінують вбивство свого племінника, вчинене з особливою жорстокістю.
Як повідомили у пресслужбі Рівненської обласної прокуратури, між пенсіонером та його 31-річним племінником постійно виникали сварки, бо той, на думку дядька, не допомагав йому по господарству та зловживав спиртними напоями.
"1 вересня минулого року нетверезий чоловік взяв каністру із бензином і вилив її на племінника, який в цей час спав у кімнаті будинку, та підпалив його. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували до опікового відділення Рівненської обласної лікарні, де він за кілька днів помер", - йдеться у повідомленні.
Стосовно 70-річного чоловіка скерували до Острозького районного суду обвинувальний акт.
За скоєне йому загрожує покарання - позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або й довічно.
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