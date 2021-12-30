Облив доньку бензином і вона загорілась: у Чернівцях чоловік намагався вбити дружину та трьох дітей, його покарали

Облив доньку бензином і вона загорілась: у Чернівцях чоловік намагався вбити дружину та трьох дітей, його покарали

Дівчина стояла близько до печі та випадково загорілась.

У Чернівцях до 11 років позбавлення волі засудили 40-річного чоловіка, який під час сімейної сварки облив 16-річну доньку бензином, через що вона загорілась.

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Про це повідомили в прокуратурі Чернівецької області.

За даними слідства, чоловік скандалив із своєю дружиною. Коли за матір заступилась 16-річна донька, то агресор облив її та кімнату бензином. Дівчина стояла близько до печі та випадково загорілась. Вона отримала опіки обличчя, шиї та обох кистей. Після скоєного чоловік втік, проте його затримали.

"Прокурор довів, що громадянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагався позбавити життя свою дружину та трьох дітей", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваному інкримінували ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 194 КК України. Його засудили 11 років позбавлення волі.

Нагадаємо:

У Чернівцях п'яний чоловік намагався спалити свою сім'ю, в результаті неповнолітня донька отримала численні опіки.

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