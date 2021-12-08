Облив обличчя сірчаною кислотою та шантажував: на Хмельниччині батько розбещував 14-річну доньку

Чоловік отримав 8 років в'язниці.

У Хмельницькій області Білогірський райсуд виніс вирок чоловікові, який розбещував свою неповнолітню доньку, вчиняв щодо неї психологічне насильство та понівечив їй обличчя. Його засуджено до 8 з половиною років в'язниці.

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Чоловіка звинувачували за двома статтями: розбещення неповнолітньої доньки та спричинення їй тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 121 КК України).

В суді було доведено, що засуджений розбещував свою доньку з 14-річного віку. Він тримав дитину у постійній психологічній напрузі, надмірно контролював. Також чоловік погрозами змушував її частіше приїздити додому під час навчання у Хмельницькому.

Дівчині на телефон постійно надходили з різних телефонних номерів смс-повідомлення, з погрозами їй та членам родини. Вони містили порнокартинки, зображення понівечених людей та звинувачення дівчини у нібито непристойній поведінці.

"У серпні 2019 року такими повідомленнями чоловік змусив 19-річну потерпілу серед ночі піти у поле, де облив її сірчаною кислотою. Тоді дівчина впізнала у нападнику свого батька. До місцевої лікарні вона потрапила з понівеченим обличчям та опіками 6 % тіла", - повідомляють у Генпрокуратурі.

Суд визнав чоловіка винним у скоєному та призначив покарання - 8 років і 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, що Хмельницькій області засудили 38-річного чоловіка, який побив розпеченою кочергою своїх дітей.

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