Обливали водою, били та гасили об нього цигарки: на Запоріжжі школярі знущались із 14-річного хлопця

Обливали водою, били та гасили об нього цигарки: на Запоріжжі школярі знущались із 14-річного хлопця

Мати хлопця каже, що з нього вибивали борги.

У селищі Кушугум Запорізької області в суботу, 15 січня, підлітки, віком 12-15 років катували свого 14-річного знайомого. Дітей уже затримали.

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Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області.

За даними поліції, шестеро підлітків, віком від 12 до 15 років, запросили в гості 14-річного хлопця. Там вони жорстоко били та знущались із підлітка. Хлопця кинулась шукати його мати. Вона знайшла школяра та викликала поліцію.

Особи підозрюваних уже встановили. Їх допитали слідчі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Мати потерпілого Анна в коментарі 061.ua розповіла, що після катувань її сина госпіталізували. У нього діагностували струс головного мозку, численні рани та опіки. Жінка каже, що підлітки відібрали в її сина мобільний телефон та катували. А коли мати знайшла його, то ті заявили, що нібито він зник, а вони його розшукали.

"На тілі Єгора опіки від цигарки. Його змушувати ковтати цигарки, які ще горіли. Примушували роздягатися, на вулицю виводили та холодною водою обливали. Якісь гроші з нього вибивали. Я одразу викликала швидку та поліцію", - розповіла жінка.

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