Обливали водою і гасили об тіло недопалки: під Запоріжжям поліція затримала двох школярів через катування однолітка

Обливали водою і гасили об тіло недопалки: під Запоріжжям поліція затримала двох школярів через катування однолітка

За фактом знущання з підлітка правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

У Кушугумі Запорізької області шестеро підлітків влаштували екзекуцію 14-річному хлопцеві. Його заманили у приватний будинок, а там знущалися, обливали холодною водою, принижували та гасили об його тіло недопалки. Двох "організаторів"розправи правоохоронці затримали.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Зазначається, що правоохоронці виявили нові обставини у справі щодо катування підлітка, через відкрили ще два кримінальні провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) КК України та ч. 3 ст. 153 (Сексуальне насильство) КК України.

Наразі двох учасниківподії затримано. Обидва 15-річні учні місцевого навчального закладу.

"Найближчим часом за погодженням ыз Запорізькою окружною прокуратурою, буде вирішуватися питання повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжних заходів. Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна", - розповіли у поліції.

Раніше повідомлялося, що особи всіх учасників розправи встановлено. Їх доправили до відділу поліції, де опитали в присутності батьків.

Так, 15 січня до поліції звернулася жінка - мати14-річного підлітка, яка повідомила, що з її сина знущалися однолітки.

Встановлено, що група неповнолітніх від 12 до 15 років запросила свого колишнього однокласника до будинку одного з них в селищі Кушугум. Там вони били хлопця, принижували та всіляко знущалися.

Шукати дитину рідні почали самостійно, а незабаром мати знайшла його в приватному будинку.

"Не знаю, що б вони з ним зробили, якби я не приїхала. Було 7 людей. І хлопці, і дівчата. Мені його вивели. Вигадали казку, що його знайшли.... На тілі Єгора опіки від цигарки. Його змушувати ковтати сигарети, що горять. Примушували роздягатися, на вулицю виводили та холодною водою обливали. Якісь гроші з нього вибивали. Я одразу викликала швидку та поліцію. Усі приїхали оперативно", – розповідає мама Єгора, Ганна, повідомляє 061.

Нагадаємо, що Запорізькій області знайшли тіло зниклого наприкінці серпня 11-річного Максима Самофалова. Тіло дитини знайшли закопаним у погребі на території приватного домоволодіння.

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