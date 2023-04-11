Облрада Волині заборонила діяльність церкви московського патріархату на території області

У Волинській області заборонили діяльність Української православної церкви московського патріархату на території регіону.

Рішення підтримала Волинська обласна рада, повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Наголошується, що "за"проєкт рішення про заборону УПЦ МП на території Волині виступили 54 депутати. Рішення ухвалили одноголосно. Депутати звернулись до Кабміну із проханням припинити договори оренди з релігійними організаціями, які не виконують вимоги українського законодавства.

Крім того, депутати підтримали текст звернення до вірян УПЦ із закликом розірвати будь-які зв’язки з російською православною церквою.

За словами головного спеціаліста з питань релігій та національностей обласної військової адміністрації Василя Гайдука, наразі на Волині зареєстровано 523 релігійні громади церкви московського патріархату. За понад рік повномасштабного вторгнення 49 парафій перейшли до ПЦУ.

Нагадаємо, Рівненська обласна рада проголосувала за заборону діяльності УПЦ Московського патріархату на Рівненщині. Крім того, облрада уже втретє звертатиметься до Верховної Ради з вимогою заборони московського патріархату.

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