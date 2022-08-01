Ошуканством селять у Генічеську: російських окупантів не пускають на ротацію до Криму, "бо повтікають"

Все тому, що бояться, що вояки накивають п'ятками з армії.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Замість обіцяної ротації, російських військових ізолюють у Генічеську. Пересування росіян фіксують не тільки в бік Херсона, але й в Крим. Але туди вони не доїжджають. Їх розміщають на базах Арабатської стрілки в Генічеському районі. Там дають відпочити декілька тижнів і знову в бій, бо якщо дозволять поїхати в Крим — військові повтікають. Стан останніх надзвичайно деморалізований, тому щоб не допустити дезертирства їх обманом селять в Генічеську", - розповів Хлань.

Нагадаємо, що Росія перекидає війська зі сходу на південь України, щоб наступати на Херсонську обласну столицю та Запорізьку область. Пересування російських військ стало відповіддю на оголошений Україною контрнаступ зі звільнення південних окупованих областей Херсонщини та Запоріжжя.

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