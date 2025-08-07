Нові випадки шахрайства: на Сумщині три людини втратили майже 200 тисяч гривень за добу

Шахрайські схеми / © ТСН.ua

Реклама

Поліція Сумщини зафіксувала кілька нових випадків шахрайства, унаслідок яких мешканці області втратили майже 200 тисяч гривень. Зловмисники діяли за поширеними схемами, представляючись працівниками банку або вдаючи покупців в інтернеті.

Про це повідомляє Поліція Сумської області.

У Конотопі 34-річний чоловік втратив понад 70 000 гривень після того, як йому зателефонував «працівник банку». Шахрай переконав його надати конфіденційну інформацію та СМС-коди, нібито для захисту рахунків. Схожий випадок стався і з 53-річним мешканцем Сумського району. Йому теж зателефонував «співробітник банку» і, посилаючись на блокування картки, вивідав особисті дані та пін-код. У підсумку з його рахунку зникло майже 77 000 гривень.

Реклама

Ще однією жертвою стала жінка з Роменщини. Вона продавала басейн онлайн і отримала повідомлення від псевдопокупця, який надіслав фішингове посилання для «отримання коштів». Після того як жінка ввела дані своєї картки на шахрайському сайті, вона втратила 48 000 гривень.

За всіма цими фактами порушено кримінальні провадження за статтею «Шахрайство».

Поліція закликає громадян до пильності й нагадує основні правила безпеки:

Ніколи не повідомляйте стороннім особам свої банківські реквізити, пін-коди чи СМС-паролі.

Не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони здаються офіційними.

Перевіряйте будь-яку інформацію, телефонуючи до банку самостійно за офіційним номером.

Нагадаємо, у Мережі знову активізувалася небезпечна шахрайська схема, в межах якої громадяни отримують фейкові SMS нібито від імені «Укрпошти» з проханням підтвердити адресу доставлення — насправді ж користувачів перенаправляють на фішинговий сайт, де можуть викрасти їхні особисті дані.