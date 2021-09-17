Обматюкала привселюдно: на Закарпатті чоловік відсудив в односельчанки 4 тис. грн за публічну лайку

Чоловік заявив у суді, що такі дії односельчанки завдали йому моральної шкоди.

Мешканку села Синевир Закарпатської області суд покарав за те, що вона публічно ображала і нецензурно лаяла свого односельчанина. За такі дії жінку зобов'язали заплатити 4 тисячі гнивень штрафу судових зборів і морального відшкодування чоловікові.

Такий вирок виніс Міжгірський районний суд.

На односельчанку до суду подав чоловік, якого у травні 2021 року, на одній із вулиць Синевира, у присутності мешканців села, вона ображала нецензурними словами. За дрібне хуліганство суд раніше оштрафував її на 51 грн. Зараз ображений чоловік просив компенсувати йому моральну шкоду в сумі 25 тис. грн.

У тексті рішення суду йдеться, що чоловік вважає, що одонсельчанка завдала йому моральну шкоду, яка полягає у приниженні його честі та гідності. Жінка ображала його і лаяла в присутності мешканців села Синевир. Це інцидент за досить короткий проміжок часу став відомий майже чи не більшій частині сільських жителів.

"Після чого позивач став себе почувати неспокійно в психологічному відношенні, постійно нервує при виході з свого помешкання, відчуває дискомфорт у спілкуванні із сусідами, які при розмові згадують вищевказану подію", –йдеться у тексті рішення суду.

Утім, суддя Міжгірського районного суд вважав, що розмір моральної шкоди у 25 тис. грн. є "значно завищеним", тож позов ображеного чоловіка задовольнив лише частково. Жінку зобов’язали відшкодувати моральну шкоду в сумі 1 тис.грн, а також сплатити судові витрати у розмірі 3358 грн.

Нагадаємо, у Черкаській області чоловік подав до суду на кохану за ляпас і образи.

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