Обматюкали і погрожували лопатою: у Житомирській області бабусі світить 2 роки за напад на поліцейську

Обматюкали і погрожували лопатою: у Житомирській області бабусі світить 2 роки за напад на поліцейську

Ювенальна поліцейська прийшла перевірити, в яких умовах живе дитина.

У місті Бердичів Житомирської області суд покарав жительку одного із сіл району, яка вдарила ювенальну поліцейську. За нанесення легких тілесних ушкоджень працівниці поліції літню жінку засудили до двох років обмеження волі з іспитовим строком.

Про це повідомила пресслужба Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області.

Зазначається, що події відбулись цього літа у селі Журбинці. Служба у справах дітей збиралась перевірити умови проживання малюка, позбавленого батьківського піклування, який тимчасово проживав з бабусею. Жінки в той момент удома не було, а її син та співмешканець, обидва напідпитку, зустріли посадовців матюками та камінням, не дозволяючи обстежити житлові умови.

"Воювати" за малого довелось і правоохоронцям, бо на допомогу нетверезому сину і співмешканцю приїхала така ж нетвереза бабуся", – описує подію пресслужба.

На суді пенсіонерка повідомила, що того дня "зірвалася через стрес, нецензурними словами ображала поліцейських, а син тим часом вилив на поліцейську воду”. Потім чоловік ще й за лопату схопився, а коли її відібрали, побіг до хати, де був ніж.

Зрештою, хлопчика таки забрали й помістили до службового автомобіля, однак агресивна бабуся через відкрите водійське вікно однією рукою схопила кермо, а іншою вдарила поліцейську в обличчя.

Завершилась справа визнанням жінки винною у правопорушенні, передбаченому частиною 2 статті 345 КК України та призначенням їй двох років обмеження волі.

Нагадаємо, у Бердичеві Житомирської області у жінки відібрали 9-річну доньку. Напередодні Щедрого вечора працівники соцслужб навідалися до місцевої жительки, яка перебувала у них на контролі.

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