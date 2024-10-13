Обматюкав військових: у Дніпрі директор відомої української фірми потрапив у скандал

У Дніпрі стався скандал з місцевим бізнесменом і очільником компанії з виробництва металопластикових вікон Steko Сергієм Положаєм.

На відео, яке з'явилося в Мережі, він обматюкав військового, який перевіряв у нього документи.

Український бізнесмен образив військового та сказав, що його справа "копати".

"У мене здоров'я – два тебе чи 10, а ти мені розповідатимеш, як поводитися, як розмовляти. Ще раз повторюю, я генеральний директор, 2 760 осіб працює, а ти солдат – іди копай", – сказав чоловік на відео, використовуючи матюки.

Український бізнесмен також образив представників ТЦК. На повагу, за його словами, заслуговують лише військові на передовий. Також він додав, що тим, хто "хто займається добрими справами, роблячи вікна" потрібно не заважати.

Власник Steko Сергій Положай накинувся з матюками на військових

Водночас сам Положай на своїй сторінці у соціальній мережі підтвердив, що на відео справді він і розповів свою версію події.

Зі слів бізнесмена, 12 жовтня у центрі Дніпра відбулася "величезна облава". У цей час він ходив парком Шевченка з усіма документами, як стверджує Положай, і його зупинили представники ТЦК та поліції для перевірки документів.

Зі слів бізнесмена, він показав військовий квиток з оновленими даними та повістку, подовжену до 1 листопада. Але представники військкомату заявили, що він не має броні й підлягає мобілізації. Його попросили проїхати до ТЦК для з'ясування.

Потім, яка каже бізнесмен, співробітники спецпідрозділу перевірили також його документи, нібито "послали" представників ТЦК і поліції та супроводили його додому.

Також у Мережі з'явилися кадри, як чорний Bentley Continental GT у Дніпрі тікав від поліції, порушуючи Правила дорожнього руху. Попередньо за кермом міг бути також Положай, проте ні бізнесмен, ні поліція цю інформацію поки не прокоментували.

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