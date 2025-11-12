ТСН у соціальних мережах

Відключення світла: "Полтаваобленерго" не може отримувати енергію з об’єднаної системи

Військові дії спричинили тимчасові збої в розподілі електроенергії на Полтавщині.

Віра Хмельницька
Полтаваобленерго пояснює причини перебоїв електроенергії в регіоні / © www.freepik.com/free-photo

АТ «Полтаваобленерго» повідомило про тимчасові перебої з електропостачанням на Полтавщині через форс-мажорні обставини, пов’язані з військовими діями. Відновлення мереж триває.

Про це йдеться у заяві АТ «Полтаваобленерго».

Тож АТ «Полтаваобленерго» повідомило своїм споживачам про тимчасові перебої у постачанні електроенергії, спричинені форс-мажорними обставинами 8 листопада 2025 року близько 5:00 ранку.

«Відповідно до розділу 9 договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (далі — Договір), АТ „ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ повідомляє про виникнення форс-мажорних обставин 08.11.2025 року (близько 5 години ранку) у зв’язку з військовими діями, які є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами», — йдеться у повідомленні.

Причиною стала неможливість отримувати електроенергію з об’єднаної енергетичної системи через військові дії, що є надзвичайними та об’єктивними обставинами.

Компанія зазначає, що через ці обставини тимчасово не може виконувати зобов’язання за договорами з розподілу електроенергії у встановлені строки та відповідно до стандартів якості. Термін виконання послуг відкладається на період дії форс-мажору — до усунення пошкоджень у енергетичній системі та відновлення електромереж.

Споживачі можуть тимчасово стикатися з перебоями або обмеженням постачання електроенергії, але це не означає повного відключення всієї Полтавської області.

Нагадаємо, ситуація зі світлом в Україні має покращитися. Зокрема, голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко розповів, коли це станеться.

