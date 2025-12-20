- Дата публікації
Обмеження на кордоні з Молдовою: які пункти пропуску закриті після удару по мосту в Маяках
На українсько-молдовському кордоні в Одеській області запровадили тимчасові обмеження руху.
Після удару, завданого 18 грудня по мосту біля села Маяки поблизу українсько-молдовського кордону на українсько-молдовському кордоні в Одеській області запровадили тимчасові обмеження руху.
Про це пише МЗС України.
Які пункти пропуску працюють з обмеженнями
У зв’язку з пошкодженням інфраструктури тимчасово змінено режим перетину кордону на двох пунктах пропуску:
«Маяки–Удобне — Паланка» — перетин дозволено лише на виїзд з України в напрямку Молдови для всіх типів автомобілів.
«Старокозаче — Тудора» — виїзд з України до Молдови дозволений для всіх типів авто, а в’їзд з Молдови в Україну — лише для транспорту, що прямує у напрямку Білгорода-Дністровського.
Молдовська сторона також поінформувала про значне перевантаження пункту пропуску «Могилів-Подільський — Отач» та закликала переорієнтувати рух пасажирського і вантажного транспорту на інші напрямки.
Серед рекомендованих альтернативних пунктів пропуску:
«Мамалига — Крива» (Чернівецька область),
«Сокиряни — Окниця» (Чернівецька область),
«Бронниця — Унгри» (Вінницька область).
Біля пункту пропуску «Маяки–Удобне — Паланка» розгорнули тимчасовий мобільний табір. Там подорожні можуть отримати харчування та гарячі напої.
Громадянам України рекомендують утриматися від поїздок через пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні в Одеській області та за можливості користуватися маршрутами через Чернівецьку та Вінницьку області.
У разі надзвичайної ситуації за кордоном або загрози життю і здоров’ю українцям радять звертатися до найближчих дипломатичних установ України або на цілодобову гарячу лінію МЗС.
Нагадаємо, 18 грудня районі села Маяки армія РФ атакувала дроном авто, що рухалося в бік мосту в районі Дністровського лиману. В салоні була мати та троє дітей. Жінка померла в кареті швидкої допомоги.