Укрaїнa
20
2 хв

Обмеження на кордоні з Молдовою: які пункти пропуску закриті після удару по мосту в Маяках

На українсько-молдовському кордоні в Одеській області запровадили тимчасові обмеження руху.

Дар'я Щербак
Перетин кордону

Після удару, завданого 18 грудня по мосту біля села Маяки поблизу українсько-молдовського кордону на українсько-молдовському кордоні в Одеській області запровадили тимчасові обмеження руху.

Про це пише МЗС України.

Які пункти пропуску працюють з обмеженнями

У зв’язку з пошкодженням інфраструктури тимчасово змінено режим перетину кордону на двох пунктах пропуску:

  • «Маяки–Удобне — Паланка» — перетин дозволено лише на виїзд з України в напрямку Молдови для всіх типів автомобілів.

  • «Старокозаче — Тудора» — виїзд з України до Молдови дозволений для всіх типів авто, а в’їзд з Молдови в Україну — лише для транспорту, що прямує у напрямку Білгорода-Дністровського.

Молдовська сторона також поінформувала про значне перевантаження пункту пропуску «Могилів-Подільський — Отач» та закликала переорієнтувати рух пасажирського і вантажного транспорту на інші напрямки.

Серед рекомендованих альтернативних пунктів пропуску:

  • «Мамалига — Крива» (Чернівецька область),

  • «Сокиряни — Окниця» (Чернівецька область),

  • «Бронниця — Унгри» (Вінницька область).

Біля пункту пропуску «Маяки–Удобне — Паланка» розгорнули тимчасовий мобільний табір. Там подорожні можуть отримати харчування та гарячі напої.

Громадянам України рекомендують утриматися від поїздок через пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні в Одеській області та за можливості користуватися маршрутами через Чернівецьку та Вінницьку області.

У разі надзвичайної ситуації за кордоном або загрози життю і здоров’ю українцям радять звертатися до найближчих дипломатичних установ України або на цілодобову гарячу лінію МЗС.

Нагадаємо, 18 грудня районі села Маяки армія РФ атакувала дроном авто, що рухалося в бік мосту в районі Дністровського лиману. В салоні була мати та троє дітей. Жінка померла в кареті швидкої допомоги.

20
