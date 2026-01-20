Обмеження по всій країні: "Укренерго" попередило про масштабні відключення світла 21 січня

Відключення світла в Україні в середу, 21 січня

Реклама

На середу, 21 січня, енергетики анонсували заходи обмеження споживання електрики по всій території України.

Як повідомляє пресслужба «Укренерго», діятимуть два типи обмежень:

Графіки погодинних відключень (ГПВ) — для побутових споживачів (населення). Графіки обмеження потужності (ГОП) — для промислових підприємств і бізнесу.

Чому зникає світло

Причина незмінна й вимушена — наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на українську енергосистему. Ворог продовжує цілити в об’єкти генерації та передачі електроенергії, через що в мережі виникає дефіцит потужності.

Реклама

Де дивитися свій графік

В «Укренерго» наголошують: час та обсяг відключень для кожної конкретної адреси визначають обленерго.

Ситуація в енергосистемі динамічна і може змінюватися, тому актуальну інформацію варто шукати на офіційних ресурсах вашого оператора розподілу (сайтах і сторінках у соцмережах).

Графіки відключення світла для всіх черг також публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ.

Енергетики звертаються до українців:

Реклама

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!».

Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно (пралка, бойлер, обігрівач), щоб уникнути аварій на мережах через різкі стрибки навантаження.

Нагадаємо, на Чернігівщині одночасно запровадили всі три черги СГАВ. Ситуація в енергосистемі критична.