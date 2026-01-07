Обмеження запроваджують для всіх: як вимикатимуть світло 8 січня

Відключення світла в Україні у четвер, 8 січня

Ситуація в енергосистемі залишається складною, тому енергетики змушені запровадити обмеження споживання по всій країні. НЕК «Укренерго» повідомила, що заходи стосуватимуться всіх категорій споживачів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії в Telegram.

За розпорядженням диспетчерського центру, завтра, 8 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів. Крім того, для промислових підприємств діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Основною причиною запровадження таких заходів у компанії називають наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, які суттєво пошкодили генерацію та мережі.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Точний час та обсяг відключень за конкретною адресою споживачі можуть дізнатися на офіційних сайтах або сторінках обленерго у своєму регіоні, веб-ресурсах місцевої влади та на сайтах ЗМІ.

В «Укренерго» також закликали українців ощадливо споживати електроенергію, коли світло з’являється за графіком.

Раніше ми повідомляли, що вночі ворог атакував один із енергетичних об’єктів ДТЕК на Дніпропетровщині, що призвело до пожежі та пошкодження обладнання.