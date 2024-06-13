Обмежене вторгнення РФ на Сумщину і "окупація" села: деталі від ISW

Армія Російської Федерації 9 червня здійснила обмежене транскордонне вторгнення до Сумської області. Втім, окупантам не вдалося забезпечити тривалу присутність у регіоні та у Рижівці.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на речника української Держприкордонслужби Андрія Демченка повідомляють, що кількість російських диверсійно-розвідувальних груп, які діють на Сумському напрямку, зменшилася. Що більше - в Сумській області зараз "майже немає" активності цих груп.

Окрім того, зауважують американські фахівці, і нші українські офіційні особи нещодавно заперечили, що армія РФ захопила будь-яку територію в Сумській області після заяв Росії про обмежений транскордонний рейд до Рижівки на Сумщині.

"В ISW не спостерігала візуальних доказів, які б підтверджували російську діяльність або завойовує Рижівку від 10 червня та оцінює, що російським військам не вдалося забезпечити тривалу присутність у цьому населеному пункті", - наголошують у звіті.

Сумська область. Карта ISW.

Нагадаємо, днями армія РФ здійснила обмежене вторгнення на Сумщину. В Москві заявили про бій та "захоплення" села в області кадировцями. Тим часом у ДПСУ кажуть, що ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольованою.

У Генштабі ЗСУ заявили. що інформація про захід російських військ до села Рижівка на Сумщині є неправдивою. Однак через специфіку розташування населеного пункту ворожі диверсанти інколи можуть оперувати в цьому районі.

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