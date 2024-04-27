Обмеження для чоловіків за кордоном: у Польщі відповіли, що буде з українськими студентами

Українська влада припинила видачу паспортів чоловікам віком 18-60 років за межами країни. У Польщі прокоментували, що буде з українськими студентами, коли у них закінчиться термін дії документів.

Про це повідомляє TOKFM.pl.

За словами Вечоріка, справа серйозна, бо у Польщі проживає близько 50 000 студентів з України. Коли вони приїхали до країни, всі мали паспорти, студентські візи та посвідку на проживання в Польщі, який вони продовжують у воєводських управліннях.

"Нам потрібно це проаналізувати. На цей час ми не бачимо якоїсь особливої загрози. Маю чесно зізнатися, що нам, ймовірно, доведеться поговорити з цього приводу з Міністром освіти і науки України та подивитися, як український уряд підійде до цього питання у випадку зі студентами", – сказав міністр науки.

Він додав: оскільки студенти розпочали навчання у Польщі, і зараз вони на другому чи третьому курсі, то було б добре, якби люди таки закінчили навчання.

Крім цього, Міністерство освіти проведе переговори з Міністерством закордонних справ Польщі щодо можливих загроз для українських студентів у Польщі.

Нагадаємо, у Раді повідомили, коли закон про мобілізацію запрацює повністю і дасть ефект.

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