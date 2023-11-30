Обмеження для служби в армії: юрист пояснив, що робити охочим вступити до лав ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення чимало українців виявляли бажання вступити до лав Сил оборони, проте отримували відмову.

Наразі в Україні є певні обмеження прийому до лав ЗСУ. Зокрема, йдеться про вік та стать.

Детально цю ситуацію роз'яснив начальник юридичної служби 32ОМБр Денис Томілін, пише "Українська правда".

Куди звертатися, якщо є бажання служити

Військовозобов’язаними в Україні є чоловіки від 18 до 60 років, окрім деяких винятків. Проте в деяких військкоматах за внутрішніми правилами не беруть на службу людей віком до 21 року.

"У такому випадку, якщо ви налаштовані служити, легше буде звертатись напряму до різних бригад, щоб отримати лист-відношення", – каже Томілін.

Що ж до старшого віку, то все залежить від фізичної підготовки й стану здоров'я. До прикладу, здебільшого вважається, що найкращий він для штурмовика – від 18-30 років. Однак це зовсім не означає, підкреслює юрист, що старшим кандидатам з відповідною підготовкою відмовлять.

"Жінки можуть вступити до війська за власним бажанням – наразі навіть військовозобовʼязаних жінок не мобілізовували примусово", – каже Томлін.

Щобільше, іноді жінок можуть неохоче брати до армії. Це відбувається у випадку, якщо вони не є військовозобов'язаними (медиками чи фармацевтами).

У такому разі правозахисник також пропонує звертатися до бригад. Інший варіант – подаватись на військові вакансії через відповідні платформи.

Напередодні радник ОПУ Михайло Подоляк зауважив, що на початку повномасштабного вторгнення люди були налаштовані йти на фронт, щоб захистити свою сім'ю, свій дім. Сьогодні ж треба шукати інші стимули та мотивації для мобілізації.

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