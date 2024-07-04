Обмеження для українців та підвищення зарплат помічникам нардепів: останні "цікаві" ідеї влади

Вищі податки, тарифи й штрафи – усе це у ВР охоче пропонують запровадити для звичайних українців.

Українські депутати продовжують "вражати" (але неприємно) своїми ідеями. Нові обмеження, зростання цін і податків для людей, натомість підвищення зарплат помічникам нардепів – лише частина пропозицій, які викликали активне обговорення у Мережі.

Про останні неоднозначні законопроєкти влади читайте в матеріалі ТСН.ua.

Обмеження та ліміти для переказів на картку

Голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що раніше анонсоване обмеження для переказів з картки на картку все ж буде запроваджене. Наразі з цього приводу ведеться дискусія з волонтерами, які висловлювали занепокоєння тим, що такі ліміти поставлять під загрозу їхню роботу зі збору коштів для ЗСУ.

"Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання (запровадження лімітів на карткові перекази – ред.) з волонтерами. Ми хочемо, щоб політика, яку НБУ реалізує в цьому непростому з точки зору суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою і сприймалася тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення", – сказав Пишний.

За його словами, зараз у Нацбанку аналізують висловлену волонтерами позицію.

"Ми стійкі в своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми", – наголосив голова НБУ.

Вищі зарплати для помічників нардепів

Народні депутати планують підвищити зарплати своїм помічникам. До парламенту внесли відповідний законопроєкт, яким пропонують збільшення заробітної плати помічників-консультантів нардепів від 88,4 тис. до 132,6 тис. грн. Відповідну пропозицію до парламенту внесла голова комітету з питань соцполітики Галина Третьякова.

Наразі проєкт закону надано для ознайомлення до комітету, його опрацьовують. У пояснювальній записці Третьякова зазначила, що кожен депутат має право на 31 помічника, з якими оформлюється трудовий договір на співпрацю.

Водночас депутатка вважає, що через нинішній рівень зарплати "порушується стійкість системи супроводу законотворчості" та ускладнюється "забезпечення депутатами винагороди" своїм помічникам. Вона додала, що ініціатива не позначиться на бюджеті країни і фінансуванні Верховної Ради на 2024 рік.

До слова, середня зарплата чиновників за чотири місяці 2024 року зросла на 32%, перевищивши позначку в 50 тисяч гривень.

Підвищення цін на пальне

В Україні від 1 вересня може здорожчати вартість пального. Комітет ВР схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, комітет схвалив до другого читання документ про підвищення акцизів на пальне №11256-2. Цей законопроєкт набуває чинності від 1 вересня.

"По факту залишили версію, яка була в уряду до першого читання. Так повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ (лише від 2028-го не 277 євро, а 250 євро зупиняється)", – наголосив Железняк.

Нові тарифи на газ, опалення та електроенергію

Стало відомо, що Верховна Рада розглядає підвищення тарифів на газ та опалення вже восени. Крім того, можуть підняти й ціни на електроенергію до 7 гривень. За словами голова Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, наразі голосів за підвищення цін недостатньо, але робота триває.

"Наскільки я знаю, Верховна Рада України серйозно розглядає питання можливого підняття тарифу на газ, на розподіл газу й тепло вже цієї осені. Поки що немає достатньої кількості голосів, щоб за це проголосували, але робота йде", – зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Попенко додав, що Міненерго останні декілька днів заперечує можливість підвищення вартості електроенергії, але водночас лунають заяви про необхідність підняття тарифів. Зокрема, народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що тарифи потрібно підвищувати до семи гривень.

"Можна очікувати чергового підняття тарифів вже восени навіть на електроенергію", – заявив Попенко.

Підвищення ставок податків

Також українцям можуть підвищити ставки деяких основних податків. Міністерство фінансів працює над законопроєктом щодо їх підвищення. Зміни стосуються ПДВ та військового збору.

Зазначається, що військовий збір можуть підвищити від 1,5% до 5%. Таку ж ставку можуть запровадити і для фізичних осіб-підприємців. Підвищення ПДВ обговорюється на рівні 2-3%.

Ключовою причиною можливого підвищення податків є збільшення військових потреб країни. За словами співрозмовника Forbes у фінансовому комітеті Верховної Ради, додаткові потреби держбюджету оцінюються в 400-500 млрд гривень.

Нагадаємо, з усіх надходжень до бюджету 67,7% – податки. І це лише дохідна його частина, тобто вона не враховує дефіцит, який покривається кредитами та грантами. Отже, зараз бюджет отримує:

від ПДВ – 23,8% надходжень

військовий збір і ПДФО – 16,1%

податок на прибуток – 14,3%

акцизний податок – 6%

місцеві податки та збори – 3,9%

Новий штраф для водіїв

До Верховної Ради внесли новий законопроєкт №9564, яким передбачено новий вид штрафу – за перевищення транспортом допустимого рівня шуму. Як зазначається в пояснювальній записці до документа, це обумовлено тим, що деякі водії встановлюють на свої транспортні засоби обладнання, використання якого призводить до значного збільшення шуму роботи двигуна, а це порушує "тишу та спокій громадян" і викликає невдоволення суспільства.

Також наголошується, що "під час воєнного стану такі звуки шуму схожі на звуки ворожих безпілотних літальних апаратів", чим створюють уявлення про авіаційну та ракетну небезпеку, "відволікаючи Збройні сили та правоохоронців".

Порушення правил шумового режиму каратиметься штрафом і позбавленням посвідчення водія, зокрема:

за перше порушення передбачено штраф у розмірі 17 000 грн ;

; за повторне – штраф у розмірі 34 000 грн та позбавлення права на керування транспортним засобом на термін від 3 до 6 місяців.

Однак у законопроєкті прописано, що за повторне порушення можна буде відбутися лише штрафом.

Податок на солодкі напої

Серед іншого, в Кабміні запропонували ще одне "цікаве" нововведення. Йдеться про запровадження податку на підсолоджену воду протягом наступних трьох років. Це нововведення призведе до підвищення цін на широко споживані газовані та сокові напої.

Як стверджують у відомстві, акциз на підсолоджені цукром напої є частиною національної стратегії доходів до 2030 року.

Податок на солодкі напої планували запровадити ще від минулого року, коли у Верховній Раді було зареєстровано два відповідні законопроєкти.

Нагадаємо, в середу, 19 червня, народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт №6569-д про створення в Україні військової поліції. Раніше цей документ був знятий з розгляду через суспільний розголос у зв'язку з неоднозначністю думок населення і влади. Автори проєкту пояснюють, що зараз багато "військових страждають через те, що немає законності та правопорядку", тому військова поліція є необхідністю.

У Верховній Раді задоволені темпами мобілізації

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