Обмеження електроенергії: в Міненерго назвали години відключення 10 червня

Критичну інфраструктуру відключати не будуть.

Сьогодні, 10 червня, обмеження побутових та промислових споживачів діятимуть на всій території України.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

"Від 16.00 до 22.00 планується застосування графіків погодинних відключень. Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

10 червня в Україні знову застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла. За даними "Укренерго", ці графіки відключень для побутових і промислових споживачів діятимуть лише від 16 до 22 години.

Причиною відключень є зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Гарна новина про світло! Від 7 червня електроенергії стане більше!

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