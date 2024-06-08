Обмеження електроенергії: в Міненерго назвали години відключення 8 червня

До енергосистеми після планового ремонту приєднано черговий блок АЕС потужністю 1000 МВт. Сьогодні до 16:00 обмеження споживачів не передбачаються.

Про це повідомили в Міненерго.

"Це дещо знизить дефіцит електроенергії в країні, який виник через російські атаки. Нагадаємо, це вже третій атомний блок, на якому виконано планові роботи для підготовки до ОЗП. Поточної доби дефіцит в енергосистемі наявний у вечірні години. Обмеження електропостачання заплановані на період від 16:00 до 24:00. Впродовж дня до 16:00 обмежень споживачів не планується. Відключення не передбачені для підприємств критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, народний депутат України та член Комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк дав песимістичний прогноз щодо електропостачання взимку. Він вважає, що українцям доведеться сидіти без світла по 10 годин.

Очільник Міненерго Герман Галущенко прогнозує складну зиму.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Гарна новина про світло! Від 7 червня електроенергії стане більше!

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