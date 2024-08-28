Обмеження на перекази з картки на картку від НБУ: експерт пояснив нюанси

НБУ з 1 жовтня 2024 року обмежив перекази з картки на картку сумою 150 тисяч гривень. Втім це не торкнеться більшості українців.

Про це Дмитро Глінський, в.о. виконавчого директора Незалежної асоціації банків України, сказав у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна.

"Абсолютна більшість клієнтів не відчує цього обмеження", – сказав він.

Експерт пояснює, пів року обмежується сума із використання карток, цей ліміт діє в рамках одної фінансової установи. Якщо ви клієнт кількох банків, то ліміт вираховується в межах кожного окремого. Вони не перетинаються, не накладаються.

"Відповідно це розширює можливості людей на виконання транзакцій", – додав Глінський

Він додав, що обмеження стосується саме перерахування коштів. Не обмежується кількість таких операцій.

"І це знімає питання щодо людей, які долучаються до великої кількості зборів. Жодних перешкод", – сказав він.

Заможні українці можуть переказувати великі суми без урахування обмежень. Йдеться про перерахунок за реквізитами IBAN.

Щоб не страждала діяльність волонтерів, НБУ передбачив для банків обов'язок розробити певні правила, за якими банки будуть визначати діяльність клієнтів як волонтерську і мають право при цьому не застосовувати до цих клієнтів дане обмеження.

"Це має зняти потенційну перешкоду для законної волонтерської діяльності", – констатував Глінський.

Нагадаємо, від 1 жовтня 2024 року Національний банк України встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів між картками фізичних осіб на пів року.

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