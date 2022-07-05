Обмеження на пересування Україною: як військовозбов'язаним отримати дозвіл і скільки він діє

Обмеження на пересування Україною: як військовозбов'язаним отримати дозвіл і скільки він діє

Для поїздок у межах своєї області, наприклад Києва та Київської області – дозвіл отримувати не треба.

Чи справді в Україні посуворішили обмеження щодо виїзду з місця проживання чоловіків, пояснив представник Генштабу, полковник Олександр Клись.

Про це він розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Клись наголосив, що ця норма не нова.

"Відповідні закони діють у країні: передусім – закон про правовий режим воєнного стану, закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також закон про військовий обов'язок та військову службу.

Відповідно до цих законів, на керівників територіальних центрів комплектування (колишніх військоматів. – Ред.) покладається норма. Відповідно до неї вони в умовах режиму воєнного стану та проведення мобілізації дають дозвіл на виїзд за межі території проживання та перебування на обліку. Така норма діяла від моменту початку війни в нашій державі", – зазначив він.

За словами представника Генштабу, на початку війни, коли велика кількість людей була змушена виїхати, чи навіть втратити документи, ця норму не застосовували.

"У нас велика кількість людей виїхала – ВПО, або за кордон. Люди, які певний час проживали на західній Україні, стали там на військовий облік. Але слід врахувати, що велика кількість людей повертається додому. Для того, щоб ми відновили облік на тих територіях (нещодавно звільнених від ворога. – Ред.), уточнили облікові дані людей, що прибули, щоб ми могли скоригувати об'єми мобілізаційних ресурсів", – каже Клись.

Військовий пояснює, що для поїздок у межах своєї області, наприклад Києва та Київської області – дозвіл отримувати не треба.

"Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані і отримати дозвіл. Ми не вважаємо, що кількість людей буде великою. Це стосується військовозобов'язаних. Дозвіл діятиме 30 діб", – пояснює представник Генштабу.

Клись додав, що розглядається можливість отримання таких дозволів у "Дії".

"Звичайно, ми це питання і раніше продумували. У нашій державі діє закон про єдиниий державний реєстр військовозобов'язаних. І з Мінцифри ще на початку року, до початку війни, у нас відбувалися заходи щодо об'єднання дев'яти реєстрів у державі під керівництвом Мінцифри через "Дію". Наразі є питання щодо обмеження доступу до цієї інформації, тому що облікові дані громадян не повинні потрапити до рук ворога", – підсумував він.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що розробили Порядок надання дозволу українцям, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) від моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

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