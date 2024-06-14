Обмеження повноваженнь ТЦК: у Міноборони прокоментували ініціативу

У Раді пропонують обмежити повноваження ТЦК та передати їхні функції цивільним органам.

Таку ініціативу в ефірі "1+1" прокоментував речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Давайте працювати з реальністю: поки що немає якогось рішення. Розмови тривають і, дійсно, зробити це більш зрозумілим, щоби працювала система, наприклад, так як працють ЦНАПи – це доволі приваблива ініціатива. Вона розглядається, вона опрацьовується. Більше наразі з цього приводу важко щось говорити, тому що, знову ж таки, немає конкретики. Є розмови, є суспільний діалог. І добре, що він є", – зазначив Лазуткін.

Раніше нардеп Єгор Чернєв розповів, що у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорюють можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів.

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