"Обмеження прав": як Міноборони збирається повертати ухилянтів з-за кордону

За словами Умєврова, влада зараз працює над питанням можливого обмеження деяких прав українців за кордон, які не стануть на військовий облік.

Міноборони України планує зробити облік військовозобов'язаних українців, які живуть за кордоном, і агітувати їх повертатися захищати Батьківщину.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр оборони Рустем Умєров.

"По-перше, ми хочемо зробити облік цих людей, просто закликаємо їх пройти облік. По-друге... після обліку ми пропонуємо їм різні опції, мотивуючі... Ми йому запропонуємо рекрутинг, де він може обрати спеціальність... де він буде служити, з ким він буде служити", – каже очільник Міноборони.

При цьому він зазначив, що влада зараз працює над питанням можливого обмеження деяких прав українців за кордон, які не стануть на облік.

"Але ми консультуємося тут... з правоохоронними органами, Міністерством юстиції... Але фокус не на те, як покарати людину, а як зробити це з честю і надати всі можливості, для того, щоб у людини військовослужбовця було право... Які категорії обмежень будуть запроваджені – це вже колективне рішення. І пропустить це Верховна Рада чи ні, буде залежати від голосування", – підсумував міністр.

Також цьому виданню Рустем Умєров заявив, що українці призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах будуть змушені з’явитися до призовних пунктів. Однак у Міноборони пояснили, що ця інформація не зовсім правдива.

Своєю чергою міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що Німеччина не депортуватиме українців і не примушуватиме їх до мобілізації у ЗСУ.

Натомість в Естонії заявили, що готові видавати Україні чоловіків призовного віку для мобілізації до лав ЗСУ.

Читайте також: