Обмеження споживання електроенергії для Києва та області: "Укренерго" встановила ліміт на 19 січня

Слідкуйте за графіком відключення світла за посиланнями.

На 19 січня компанія "Укренерго" надає обмеження споживання електроенергії для столиці та Київської області.

Про це йдеться на єдиному офіційному каналі Групи ДТЕК.

За повідомленням, на 19 січня 2023 року встановлено обмеження споживання для Києва встановлені на рівні 938 МВт на день та 593 МВт на ніч.

Водночас ліміти для Київщини були встановлені на рівні 693 МВт на день та 703 МВт на ніч.

Такі ліміти дозволяють проводити завтра відключення у стабілізаційних графіках.

Дізнатись про відключення світла за вашою адресою ви можете на сайті ДТЕК Київські електромережі або ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Додамо, що енергогенеруючі підприємства не покривають чверті споживання в Україні, аварійні відключення застосовують у 8 областях.

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