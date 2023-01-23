Обмеження світла залишаються: "Укренерго" надала нові норми споживання електрики на 23 січня

Споживання електроенергії в Україні все ще зростає.

Компанія "Укренерго" надала нові обмеження споживання електроенергії на 23 січня 2023 року.

Про це йдеться на офіційному каналі Групи ДТЕК.

Тож перевірку поточних відключень за адресою можна здійснити за посиланнями:

Київ - вдень 948 МВт/вночі 608 МВт;

Київщина - вдень 678 МВт/вночі 559 МВт;

Одещина - вдень 580 МВт/вночі 412 МВт;

Дніпропетровщина - вдень 1149 МВт/вночі 1009 МВт

Такі ліміти дозволяють

застосувати на Одещині графіки стабілізаційних відключень з 7:00 до 24:00

застосувати графіки стабілізаційних відключень в інших згаданих регіонах - цілодобово

Додамо, що в Україні станом на ранок 22 січня січня зросло споживання електроенергії. Дефіцит потужності залишається суттєвим.

Нагадаємо, що українська енергосистема потерпіла від 12 ракетних російських атак та 14 ударів БПЛА по об’єктах. Міністр енергетики прокоментував ситуацію з графіками відключень у регіонах.

Читайте також: