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Обмеження світла залишаються: "Укренерго" надала нові норми споживання електрики на 23 січня

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Обмеження світла залишаються: "Укренерго" надала нові норми споживання електрики на 23 січня

Фото: Associated Press

Споживання електроенергії в Україні все ще зростає.

Компанія "Укренерго" надала нові обмеження споживання електроенергії на 23 січня 2023 року.

Про це йдеться на офіційному каналі Групи ДТЕК. 

Тож перевірку поточних відключень за адресою можна здійснити за посиланнями:

Такі ліміти дозволяють

  • застосувати на Одещині графіки стабілізаційних відключень з 7:00 до 24:00
  • застосувати графіки стабілізаційних відключень в інших згаданих регіонах - цілодобово

Додамо, що в Україні станом на ранок 22 січня січня зросло споживання електроенергії. Дефіцит потужності залишається суттєвим.

Нагадаємо, що українська енергосистема потерпіла від 12 ракетних російських атак та 14 ударів БПЛА по об’єктах. Міністр енергетики прокоментував ситуацію з графіками відключень у регіонах.

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Дата публікації
Перегляди
13к
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