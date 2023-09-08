Обмеження виїзду жінок за кордон: депутат дав важливе уточнення

Виїзд за кордон обмежать лише для мобілізованих жінок.

В Україні обмеження на виїзд за кордон буде стосуватися лише тих жінок, яких мобілізують, а не всіх, які будуть стояти на військовому обліку.

Про це повідомив РБК-Україна член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

"Що стосується обмеження на виїзд за кордон для військовозобов'язаних жінок, то таке обмеження буде стосуватися виключно жінок, які вже мобілізовані, відповідно до тих чи інших мобілізаційних завдань. Оскільки ці жінки, набувши статусу військовослужбовців, набувають відповідні права та обмеження", - наголосив Веніславський.

Наразі, за його словами, жодних обмежень виїзду жінок, що поставлять на військовий облік, немає. Що більше - це питання не розглядається, наголосив Веніславський.

Він каже, що й зараз є жінки, які стоять на військовому обліку й жодних обмежень у виїзді за кордон для них не встановлено.

Нагадаємо, торік парламент вніс зміни до статті 1 закону про мобілізаційну підготовку та передбачив, що на обов'язковий військовий облік мають стати жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Від 1 жовтня 2023 року такі жінки повинні з’явитися до ТЦК і пройти всі необхідні процедури.

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